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В Калининграде мужа и жену признали виновными в госизмене из-за гостя из ФСБ на свадьбе

Калининградский областной суд признал виновными в государственной измене бывшего эксперта Фонда имени Горчакова Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонца, экс-юриста министерства экономики региона. Как пишет 24 декабря ТАСС со ссылкой на отца подсудимой, его дочери назначили 13 лет колонии, а ее мужу — 12 лет.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Вину супруги не признавали. Как ранее писала «Фонтанка», по версии следствия, Зимина и Антонец передали разведке Латвии данные о предоставлении Калининградской области «межбюджетных трансфертов». Более интересен второй эпизод, по которому осудили мужа и жену. Они якобы раскрыли личность оперативника Калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, который был гостем у них на свадьбе. Как считает следствие, после празднования они выслали иностранной разведке его фотографию с указанием звания и должности. Защита утверждала, что Денисенко на свадьбе сам представлялся гостям и секрета из своей работы не делал.

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Комментарии (4)

Maxic_84
Ну скоро начнутся расстрелы
BobCat2
Похоже на показательный приговор - сигнал для берлинского пациента, который уже в промышленном масштабе раскрывает личности оперативников фсб... А сам то скомпрометированный оперативник еще не уволен? Если он такой секретный, то почему спалился?
Тень Отца
"Как считает следствие, после празднования они выслали иностранной разведке его фотографию с указанием звания и должности. Защита утверждала, что Денисенко на свадьбе сам представлялся гостям и секрета из своей работы не делал."
Из этого абзаца не очень понятно - то есть защита не отрицает что они посылали эти фото? Раз упор на то что он сам представился.
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