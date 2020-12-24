В Калининграде мужа и жену признали виновными в госизмене из-за гостя из ФСБ на свадьбе

Калининградский областной суд признал виновными в государственной измене бывшего эксперта Фонда имени Горчакова Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонца, экс-юриста министерства экономики региона. Как пишет 24 декабря ТАСС со ссылкой на отца подсудимой, его дочери назначили 13 лет колонии, а ее мужу — 12 лет.



Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Вину супруги не признавали. Как ранее писала «Фонтанка», по версии следствия, Зимина и Антонец передали разведке Латвии данные о предоставлении Калининградской области «межбюджетных трансфертов». Более интересен второй эпизод, по которому осудили мужа и жену. Они якобы раскрыли личность оперативника Калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, который был гостем у них на свадьбе. Как считает следствие, после празднования они выслали иностранной разведке его фотографию с указанием звания и должности. Защита утверждала, что Денисенко на свадьбе сам представлялся гостям и секрета из своей работы не делал.

