Обвиненным в госизмене калининградцам грозит до 14 лет колонии. Дело возбудили после свадьбы, гостем на которой был сотрудник ФСБ

Как пишет 16 декабря «Коммерсантъ», по делу о госизмене в отношении супругов завершились прения. Гособвинение просит приговорить Зимину к 14 годам колонии общего режима, а Антонца — к 13 годам колонии строгого режима. Они не признают вину.

Бывший эксперт Фонда имени Горчакова Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец, экс-юрист министерства экономики Калининградской области, могут оказаться в колонии больше чем на 10 лет. Им вменяют передачу секретных данных и раскрытие личности оперативника ФСБ.

По версии следствия, супруги якобы передали сотрудникам разведки Латвии данные о предоставлении Калининградской области «межбюджетных трансфертов». Деньги выделялись для поддержки резидентов особой экономической зоны Калининграда, часть из пересланных документов были секретными. Показания суду по этому эпизоду, по данным издания, давала Нинель Салагаева, которая на время совершения преступления была заместителем министра экономики Калининградской области.



Второй эпизод — раскрытие подсудимыми личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, который был гостем у них на свадьбе. Якобы после торжества пара переслала иностранной разведке его фотографию, указав заодно звание и должность. Защита утверждает, что на празднике Денисенко сам охотно представлялся другим гостям и никакого секрета из своей работы не делал.



Дело слушается в весны этого года. Подсудимые в изоляторах больше двух лет.

