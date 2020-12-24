Управление социального питания заподозрили в утаивании нарушений в пищеблоках петербургских школ

«Согласно административному регламенту, информация о выявленных Управлением соцпитания нарушениях должна поступать в Управление Роспотребнадзора по СПб, а также в прокуратуру города. Как выяснила КСП, ведомство эти сведения никуда не направляло. Соответственно, должностные лица социальных учреждений не понесли надлежащей ответственности за нарушения, допущенные в сфере питания», — рассказали в пресс-службе КСП.

КСП проверяла деятельность Управления социального питания за 2018–2020 годы. В этот период были проведены сотни инспекций в школах, детских садах, больницах, где выявлялись нарушения.

Существенные недостатки обнаружены и при исполнении бюджета: нарушен порядок составления и ведения бюджетной росписи, не соблюден порядок и условия оплаты труда. Установлены факты нарушений в сфере закупок.



Также нарушения финансово-хозяйственной деятельности допустила испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «Соцпит». 849,5 тысячи рублей из средств субсидии были направлены на оплату ЖКХ, хотя финансирование этой статьи расходов должно осуществляться за счет доходов от платных услуг. Установлены нарушения в части оплаты труда сотрудников: в 2018 году надбавка к должностному окладу производилась без оформления документов — оснований для указанных выплат. Это привело к неправомерному расходованию средств в размере 2,5 млн рублей.



С февраля 2020 года Управление социального питания возглавляет Алексей Барабанщиков, который сменил на этом посту Наталью Петрову, руководившую ведомством с 2003 по 2019 год. Ежегодно управлению и подведомственным учреждениям из бюджета Санкт-Петербурга выделяется от 86 до 106 миллионов рублей.

