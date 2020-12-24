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На Петербург идёт похолодание. Но пока ещё — привычный плюс и снег с моросью

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Погода Петербурга продолжает линию последних дней, сегодня разве что будет не так снежно, как вчера. Однако уже к выходным станет заметно холоднее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 декабря будет облачно, небольшой мокрый снег, морось, днём в отдельных районах слабый гололёд, на дорогах гололедица, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2, днём же составит 0 — плюс 2 градуса.

Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 1 градуса. Самое холодное 24 декабря зафиксировано в 1967 году, минус 22, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».

Завтра будет примерно так же, как сегодня, но в плюс температура уходить уже не будет. А 26 декабря ожидается минус 3–5 градусов, днём с прояснениями.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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