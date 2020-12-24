Погода Петербурга продолжает линию последних дней, сегодня разве что будет не так снежно, как вчера. Однако уже к выходным станет заметно холоднее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 декабря будет облачно, небольшой мокрый снег, морось, днём в отдельных районах слабый гололёд, на дорогах гололедица, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2, днём же составит 0 — плюс 2 градуса.

Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 1 градуса. Самое холодное 24 декабря зафиксировано в 1967 году, минус 22, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».