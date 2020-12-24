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В лобовом столкновении грузовиков под Тихвином погиб водитель

Два грузовика столкнулись на трассе в Тихвинском районе Ленинградской области. Водитель одного из них погиб на месте аварии.

ДТП произошло накануне вечером на трассе «Вологда — Новая Ладога», где столкнулись грузовики MAN и Mercedes, пишет 24 декабря 47news. Водитель MAN cкончался от полученных травм, мужчина из Mercedes был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В связи с переменой погодных условий в ГУ МЧС напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

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