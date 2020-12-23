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Осторожно, осадки в виде околевших игуан. Синоптики включили падающих рептилий в прогноз погоды

Американские синоптики включили в прогноз погоды предупреждение о «падающих игуанах», сообщает портал WKBN 23 декабря.

«Бррр, на Рождество ожидается резкое похолодание. Возможно понижение температуры и падающие игуаны. Следите за прогнозами и оставайтесь в тепле», — сообщила национальная метеослужба Майами.

Игуаны ночью залезают на деревья, чтобы отдохнуть. Когда температура опускается до 4°C, они могут окоченеть и упасть на землю. Но нашедшим их не стоит пугаться. Рептилии оживут сразу, как только солнце их согреет.

Биологи предупреждают, что игуаны могут стать агрессивными и кусаться или царапаться при оттаивании, поэтому, если вы видите рептилий, оставьте их в покое.

Так же зимой 2018 года москвичей просили не трогать хмельных снегирей, которые объедались забродившей рябиной и падали замертво под куст.

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