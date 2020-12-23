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Круче только овощи. В России резко подорожали яйца, помидоры и огурцы

Рост цен на некоторые продукты питания в России ускорился. Как следует из материалов Росстата, яйца за неделю с 15 по 21 декабря подорожали на 3,2%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%. Сильнее всего подорожали огурцы — на 10% и помидоры — на 6,4%.

По сравнению с прошлым годом рост еще более значительный. Так, яйца стоят на 12,6% дороже, чем в декабре 2019 года. Огурцы за этот период выросли в цене на 24,7%, помидоры — на 12,8%.

За последнюю неделю в цене также прибавил картофель (2,3%), репчатый лук (1,4%), морковь (1,8%), яблоки (1,1%).

О том, как за год изменился «Индекс Оливье», читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

ost-21
Хорошо хоть мы в росии живем, наш царь так этого не оставит!
Skazochny
Ну это не новость...
Vurgagain
Опа! Нежданчик то какой!
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