Круче только овощи. В России резко подорожали яйца, помидоры и огурцы

Рост цен на некоторые продукты питания в России ускорился. Как следует из материалов Росстата, яйца за неделю с 15 по 21 декабря подорожали на 3,2%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%. Сильнее всего подорожали огурцы — на 10% и помидоры — на 6,4%.

По сравнению с прошлым годом рост еще более значительный. Так, яйца стоят на 12,6% дороже, чем в декабре 2019 года. Огурцы за этот период выросли в цене на 24,7%, помидоры — на 12,8%.

За последнюю неделю в цене также прибавил картофель (2,3%), репчатый лук (1,4%), морковь (1,8%), яблоки (1,1%).