«Фонтанка» подсчитала стоимость в Петербурге продуктовой корзины, необходимой для приготовления одного килограмма самого популярного в России новогоднего салата — оливье. В декабре 2020 года она стоит 196 рублей и 94 копейки.
В полном соответствии с макроэкономическими прогнозами, оливье подорожал на 3,97%, вровень с официальной инфляцией, запланированной Центробанком по итогам года на уровне 4%.
Расчет корзины делался по данным Росстата, который еженедельно подсчитывает средние розничные цены более чем на 600 самых разнообразных потребительских товаров и услуг для каждого региона, включая Петербург. Взятые цены «за килограмм» или за десяток яиц редакция пересчитывала в объем, необходимый для приготовления примерно одного килограмма салата оливье по классическому рецепту.
Оливье можно считать, по нынешним временам, антикризисным блюдом — в него не входят наиболее подорожавшие за последние месяцы продукты вроде растительного масла или сахара. Однако майонез (который делается из растительного масла) дорожал быстрее инфляции. Заметно прибавили в цене и некоторые овощи: и свежие, как картофель (+9,6%), и консервированные, к которым относится зеленый горошек (+10,4). Подорожавшая всего на 3% вареная колбаса, тем не менее, внесла наибольшую лепту в прибавку итоговой стоимости салата.
Из хороших новостей — заметно подешевели огурцы. Так что те, кто любит их класть в оливье свежими, а не солеными или маринованными, может считать себя рачительным хозяином, сэкономив на килограмме салата примерно 87 копеек. Еще сильнее по сравнению с прошлым годом подешевел лук (-13%), но сбить конечную цену это не помогает.
На резкий рост цен на прошлой неделе обратил внимание Владимир Путин, потребовав от чиновников энергичных мер по обузданию продуктовой инфляции. После этого власти заключили соглашения о фиксировании цен на растительное масло и сахар, однако по другим товарным позициям такую жесткую регуляцию проводить пока не стали. «Фонтанка» исследовала, как изменились цены на еду за минувшие 10 лет, и выводы были весьма неутешительными: на фоне продуктового эмбарго отечественная пищевая промышленность явно не справляется с импортозамещением.