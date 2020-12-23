«Фонтанка» подсчитала стоимость в Петербурге продуктовой корзины, необходимой для приготовления одного килограмма самого популярного в России новогоднего салата — оливье. В декабре 2020 года она стоит 196 рублей и 94 копейки.



В полном соответствии с макроэкономическими прогнозами, оливье подорожал на 3,97%, вровень с официальной инфляцией, запланированной Центробанком по итогам года на уровне 4%.



Расчет корзины делался по данным Росстата, который еженедельно подсчитывает средние розничные цены более чем на 600 самых разнообразных потребительских товаров и услуг для каждого региона, включая Петербург. Взятые цены «за килограмм» или за десяток яиц редакция пересчитывала в объем, необходимый для приготовления примерно одного килограмма салата оливье по классическому рецепту.