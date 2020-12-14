Правительство определилось с мерами по снижению стоимости продуктов. «Заморозить» цены планируют до конца недели

До 20 декабря с производителями сахара и подсолнечного масла заключат соглашения по стабилизации цен, которые будут действовать до конца I квартала 2021 года под контролем Федеральной налоговой службы.

Министр экономического развития Максим Решетников и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев представили в правительстве меры по снижению цен на социально значимые продукты в России. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба кабмина.

При этом с 15 февраля по 30 июня будут действовать квоты на вывоз зерна в размере 17,5 млн тонн. На тот же период времени вводится пошлина на экспорт пшеницы. Если соглашение по ценам на подсолнечное масло не будет выполняться, отмечается, что на него тоже могут ввести пошлины.

В 2021 году государство поддержит производителей сахара, хлеба и переработчиков муки. В частности, первым предоставят возможность получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свёклы для переработки. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, общий объём поддержки отрасли в следующем году составит порядка 2 млрд рублей.

Помимо этого, правительство хочет получить право корректировать цены на товары, в случае, если их цена необоснованно выросла на 10%, а не на 30%, как сейчас. Предполагается, что в результате этих мер розничные цены на сахар снизятся с 53 до 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло — со 125 до 110 рублей за литр.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заметил, что цена на сахар в магазинах выросла на 71% и поручил профильным ведомствам срочно принять меры для стабилизации цен на социально значимые продукты. «Фонтанка» изучила, как менялась их стоимость от месяца к месяцу в 2020 году.