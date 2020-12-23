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Губернатора Петербурга хотят через суд заставить задекларировать резиденцию. В Смольном не согласны

Санкт-Петербургский городской суд 23 декабря зарегистрировал исковое заявление политика, исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, заявители настаивают, что губернатор не указал в декларации о доходах за 2019 год загородную резиденцию в поселке Комарово.

За неделю до этого Андрей Пивоваров записал видео на фоне забора этой резиденции, в котором заявил, что это имущество пусть и предоставлено на безвозмездной основе и находится на балансе администрации города, но должно быть указано в декларации. Он также напомнил, что после проверки Смольным деклараций из-за незначительных ошибок мандатов лишились несколько оппозиционных муниципальных депутатов. Это произошло по распоряжению губернатора.

В Смольном с интерпретацией Пивоварова не согласились. Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе губернатора, резиденция используется только для официальных мероприятий губернатора и правительства города, поэтому необходимости ее декларировать нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Pilat
Ох уж эти либералы......а чего не Смольный?
Им Беглов тоже пользуется.
И можно еще служебные машины ту-да же записать до кучи.
Лишь бы хайпануть.
Петр Петров
На Сбеглова в суд?
Tverskaya
Видимо он живет не у себя, а у ближейшего брата-собственника Петербурга, фамилия созвучна, наверное))
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