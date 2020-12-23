Губернатора Петербурга хотят через суд заставить задекларировать резиденцию. В Смольном не согласны

Санкт-Петербургский городской суд 23 декабря зарегистрировал исковое заявление политика, исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, заявители настаивают, что губернатор не указал в декларации о доходах за 2019 год загородную резиденцию в поселке Комарово.



За неделю до этого Андрей Пивоваров записал видео на фоне забора этой резиденции, в котором заявил, что это имущество пусть и предоставлено на безвозмездной основе и находится на балансе администрации города, но должно быть указано в декларации. Он также напомнил, что после проверки Смольным деклараций из-за незначительных ошибок мандатов лишились несколько оппозиционных муниципальных депутатов. Это произошло по распоряжению губернатора.

