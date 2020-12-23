FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Как снег на голову. Петербург застрял в восьмибалльных пробках из-за аварий

Выпавший 23 декабря снег усложнил жизнь автомобилистов в Петербурге. Многие вынуждены простаивать в пробках после работы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

По состоянию на семь часов вечера в городе фиксируются пробки в 8 баллов. По традиции автомобильная толкучка ярче всего выражена в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Но не миновала водителей эта участь в спальных районах. Судя по карте, загруженность дорог этим вечером могла быть куда ниже, если б не многочисленные аварии.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний