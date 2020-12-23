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«До пяти лет лишения свободы». Ужесточена ответственность за отказ признавать себя «иноагентом»

Государственная дума в окончательном, третьем чтении приняла поправку в статью 330 УК РФ — «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента». Об этом в среду, 23 декабря, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В прежней редакции была предусмотрена ответственность до двух лет лишения свободы лишь за уклонение от регистрации в реестре НКО-иноагентов. Отныне уголовная ответственность установлена и для представителей СМИ-иноагентов (штрафы, обязательные работы или до двух лет лишения свободы). Уголовная ответственность наступает, если гражданин был дважды привлечён по административной статье «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента». Физлица-иноагенты после привлечения к административной ответственности рискуют лишиться свободы на срок до пяти лет.

Законопроект был внесён в Госдуму 11 декабря. Его соавторами выступили депутаты и сенаторы из комиссий по защите государственного суверенитета и иностранному вмешательству. Для принятия в окончательном, третьем чтении депутатам понадобилось всего 12 дней.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Подсудимый, являетесь Вы иноагентом?
- Нет Ваша честь.
Суд постановил: "за отказ подсудимого признать себя иноагентом"
- присудить ему пять лет заключения -без права переписки.
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