Мишустин: Россия потратит на реализацию нацплана 39 трлн рублей

На реализацию единого национального плана Россия потратит в ближайшие три года 39 триллионов рублей. Выделение средств 23 декабря анонсировал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

«На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 трлн рублей, или около 13 трлн рублей в год. Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов — всего около 2 трлн рублей», — заявил он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Мишустин отметил, что большая часть пойдёт на социальные программы (сохранение населения, здоровье и благополучие людей) и на развитие экономики (обеспечение занятости и доходов граждан).