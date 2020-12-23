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Мишустин: Россия потратит на реализацию нацплана 39 трлн рублей

На реализацию единого национального плана Россия потратит в ближайшие три года 39 триллионов рублей. Выделение средств 23 декабря анонсировал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

«На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 трлн рублей, или около 13 трлн рублей в год. Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов — всего около 2 трлн рублей», — заявил он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Мишустин отметил, что большая часть пойдёт на социальные программы (сохранение населения, здоровье и благополучие людей) и на развитие экономики (обеспечение занятости и доходов граждан).


Как отметил премьер, единый стратегический документ, который свяжет национальные проекты и государственные программы, разработан впервые. 25 межведомственных рабочих групп, в которые вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств, разрабатывали цели развития. План, по словам Мишустина, будет «основным навигатором по запланированным мероприятиям». Он также определяет ответственных среди федеральных ведомств и органов власти, которые и должны осуществлять задачи по улучшению благополучия граждан.

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Комментарии (11)

Skazochny
Ждём ещё яхту за 70 млн рублей не только в ФСБ,но и у других участников ОПГ
Nurofen
план- успеть попилить все до конца срока Пу
USSR_forever
а не проще каждому жителю выдать по 1 000 000 рублей? ведь это обойдётся в 140 с чем-то трл. руб., но эта помощь реально адресной будет... экономику можно за 1 год воскресить таким образом.
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