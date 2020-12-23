Мишустин: Россия потратит на реализацию нацплана 39 трлн рублей

На реализацию единого национального плана Россия потратит в ближайшие три года 39 триллионов рублей. Выделение средств 23 декабря анонсировал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
«На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 трлн рублей, или около 13 трлн рублей в год. Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов — всего около 2 трлн рублей», — заявил он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Мишустин отметил, что большая часть пойдёт на социальные программы (сохранение населения, здоровье и благополучие людей) и на развитие экономики (обеспечение занятости и доходов граждан).
Как отметил премьер, единый стратегический документ, который свяжет национальные проекты и государственные программы, разработан впервые. 25 межведомственных рабочих групп, в которые вошли сотни человек почти из всех министерств и ведомств, разрабатывали цели развития. План, по словам Мишустина, будет «основным навигатором по запланированным мероприятиям». Он также определяет ответственных среди федеральных ведомств и органов власти, которые и должны осуществлять задачи по улучшению благополучия граждан.