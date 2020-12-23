Поругали и приняли. Законопроект о ЗНОП прошел первое чтение в парламенте Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 23 декабря приступило к корректировке закона о зеленых насаждениях, который депутаты раскритиковали за «обмен» больших территорий зеленых насаждений на мелкие придомовые участки. Документ поддержали 39 депутатов, против пятеро. Поправки ко второму чтению парламентарии смогут подавать до 22 января. Законопроект в Смольном подготовили по итогам инвентаризации территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), проведенных в 2018 и 2019 годах по итогам рассмотрения 2 тысяч заявок, рассказал представитель Смольного в парламенте Борис Шестериков.

Законопроект предлагает уменьшить количество ЗНОП городского значения (с 2074 до 1962 территорий в общей сложности на 198,3 га) за счет их перевода из городского в местное значение. Соответственно, увеличить ЗНОП местного значения на 403 штуки (198,6 га) и увеличить на 23 штуки резервную «зеленку». По словам Шестерикова, из городского в местное значение были переведены территории, которые по факту являются внутриквартальным озеленением. В целом, согласно законопроекту, показатель обеспеченности ЗНОПами в Петербурге увеличивается, констатировал член правительства. Однако депутаты предъявили к авторам законопроекта ряд претензий. «По факту это получается уменьшение зеленых насаждений. Больше зеленых насаждений не стало, просто вы их оформили как ЗНОПы», — возразила глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева. Единоросс Алексей Макаров напомнил, что при последнем обновлении закона статусом ЗНОП защитили от застройки территорию Митрофаньевского кладбища. «Сейчас из данной территории предлагается 6 га исключить?» — задал он риторический вопрос. Были упомянуты также угроза потери сквером Спасателей почти 3 га и почти гектара — парком Интернационалистов из-за реконструкции Южного шоссе.

Справедливоросс Надежда Тихонова возражала против невключения в состав «зеленки» участков в парке Малиновка, Муринском парке и Ржевском лесопарке. Она также добавила, что «по кусочку» хотят «отщипнуть» от парка Александрино и Полежаевского парка. «Яблочник» Михаил Амосов усмотрел нарушение законодательства и потребовал, чтобы все территории, которые в Генплане имеют статус парка, в законе о ЗНОП автоматически были зелеными насаждениями. Кроме того, парламентарии высказали опасения, что при увеличении площадей местных ЗНОП возрастут и расходы на их содержание у муниципальных образований. Шестериков пояснил, что в бюджете на 2021 год заложено финансирование на ЗНОПы городского значения, и в случае их перевода в «зеленку» местного значения существуют механизмы перераспределения финансирования. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров констатировал, что общая площадь зеленых насаждений увеличивается почти на 80 га, однако призвал коллег ко второму чтению еще раз внимательно «проинвентаризировать» свои территории.