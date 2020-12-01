Скверу Спасателей самому потребуется спасение. Ему грозит «санитарная» обрезка, чиновники сулят поступления в казну

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Из-за расширения фармацевтического производства завода лекарственных препаратов «Полисан» трех из семи гектаров может лишиться безымянный сквер на пересечении улиц Бухарестской и Фучика, который петербуржцы прозвали сквером Спасателей. Их отрежут из-за наслоения санитарно-защитной зоны на территорию зеленых насаждений. В границы санзоны попадает и 36-летняя аллея, которую высадили в честь подвига героев Великой Отечественной войны.

В марте 2020 года завод «Полисан» подал заявку на инвентаризацию официально безымянного сквера по соседству — около станции метро «Бухарестская». В результате корректировки площадь сквера может сократиться с 7 до 4 га. В границы отсечения попадает и мемориальная аллея. Ее в память о подвиге народа в Великой Отечественной войне заложили еще в 1984 году, с тех пор ежегодно ее пополняли новыми саженцами, а тридцать лет спустя торжественно установили камень с мемориальной доской, о котором ветераны просили в приемной администрации президента.



Завод хочет сократить площадь сквера, чтобы его границы не пересекались с санитарно-защитной зоной предприятия — 50 метров от границы участка. Правда, если судить по принципу, «кто первый, того и тапки», преимущество должно было бы оказаться за сквером, так как он был включен в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), судя по документам в открытом доступе, явно раньше 2012 года, а санзона в 50 метров была установлена только в 2014 году. Предприятие, напомним, запустило третью очередь завода в 2018 году, вторую — в 2012-м.

«Есть распоряжение 2014 года об установлении санитарно-защитной зоны — 50 метров во все стороны от промышленной площадки. Но в ЕГРН она не внесена, то есть завод нуждается в установлении новой зоны в связи с модернизацией производства», — прокомментировал ситуацию глава центра экспертиз «ЭКОМ», член профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству Александр Карпов.

Предприятие, в свою очередь, настаивает на корректировке границ под собственные нужды и предлагает изменить также функциональное назначение территории в Генплане — с Р2 (зона зеленых насаждений общего и зеленых насаждений ограниченного пользования) на Р5 (зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции на территории санитарно-защитных зон).



К слову, закон запрещает исключать «зеленку» из состава ЗНОП в случае, если существующий показатель обеспеченности меньше норматива или пересечет эту черту при исключении конкретной территории. Во Фрунзенском районе именно такая ситуация, там скверов и парков 10,36 кв. м на одного жителя вместо минимальных 12 «квадратов».

Самостоятельно завод не подавал заявку. В октябре вице-губернатор Евгений Елин рапортовал градоначальнику Александру Беглову (документ есть в распоряжении редакции), что эту поправку в рамках комплексной подаст профильной комитет по промышленной политике.

Первый шаг для «откусывания» сквера — это его инвентаризация. Та самая процедура, которую защитники зеленых зон в Петербурге порой ждали годами. «Полисану» чиновники обещают провести ее еще до Нового года, по крайней мере Елин просил Беглова дать соответствующее поручение комитету по контролю за имуществом.

При этом вице-губернатор рапортовал начальству, что «оперативное решение указанного вопроса окажет существенное влияние на развитие проекта по производству лекарственных препаратов на предприятии ООО «НТФФ "ПОЛИСАН"» и тем самым увеличит экспорт продукции, производимой на территории Российской Федерации, поступление экспортной выручки не менее чем на 800 млн рублей в год и увеличит налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга».



На самом предприятии, однако, на вопрос, в курсе ли был «Полисан», что придется «резать» ЗНОП, когда расширял производство, говорится, что «вопрос о размере зоны зеленых насаждений общего пользования не связан» с этим.

В комитете по благоустройству рассказали, что «Полисан» подал заявку на проведение инвентаризации сквера в целях корректировки границ для увеличения санитарно-защитной зоны, однако городская рабочая группа по этому вопросу еще не собиралась. «Никаких обсуждений не было. Каким будет решение, сказать сегодня не представляется возможным, любые прогнозы преждевременны и не имеют под собой реальной основы», — добавили в ведомстве.

Наиболее острый вопрос: что станет с той частью сквера, которая окажется санзоной? В «Полисане» с сомнительным оптимизмом считают, что «сквер останется под опекой комитета по благоустройству и будет полностью открыт для всех граждан. Ничего не изменится». Комблаг напомнил, что отвечать за его содержание будет балансодержатель.

Карпов пояснил, что фактически в этом случае зеленые насаждения как объект перестают существовать — появится некая территория, использование которой определяется градрегламентом. По мнению эксперта, в случае, если аллею накроет санзона, шанс на «уничтожение» довольно высокий. И правда, тратить бюджет на нее как на рекреационную зону чиновники вряд ли рискнут, вдруг надзор расценит это как нецелевое расходование. «Аллея не является элементом санитарно-защитного озеленения, и ухаживать за ней как за аллеей никто не будет, потому что это нецелевое расходование средств», — добавил он.



При этом глава «ЭКОМ» обратил внимание, что в городе достаточно ситуаций, когда сквер уже есть, а предприятия еще только устанавливают санзону. «Во всех случаях предприятия сокращают свою СЗЗ, обеспечивая более высокий уровень очистки выбросов, снижение уровня шума и так далее. Ведь даже если эти выбросы рассеиваются, они же все равно поступают в атмосферу, поэтому чем меньше выбросов, тем лучше. Так что сокращение санзоны до границ участка было бы правильным шагом», — подчеркнул он.

Оснований сокращать территорию сквера Карпов не видит, так как, согласно проекту предельно допустимых выбросов 2014 года, на внешней границе санзоны загрязнение не превышает 0,1 ПДК. «Исходя из того, что я знаю про рассеивание, думаю, что нигде на территории парка ПДК ни по одному из веществ не будет превышена, — добавил эксперт. — Действительно, на этой территории не нужно размещать детские или спортивные площадки, но пешеходный транзит как часть парка — пожалуйста. Это зеленая улица. Она лучше, чем не зеленая. Давайте посадим вдоль забора с обеих сторон более плотные зеленые насаждения, чтобы дополнительно защитить людей».



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

