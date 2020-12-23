Музей истории Петербурга отказывается от Конюшенного ведомства

Комплекс Конюшенного ведомства перейдет из рук государственного Музея истории Петербурга к СПб ГКУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК). Это произойдет уже 1 января. Такую информацию сообщили 23 декабря в комитете имущественных отношений (КИО) муниципальному депутату МО «Гражданка» Вадиму Сафонову.

Сейчас комплекс Конюшенного ведомства закреплен за государственным Музеем истории Петербурга, подведомственным комитету по культуре — право оперативного управления музею передали в 2016 году. «Музей отказывается от использования объекта. Комитетом по культуре Санкт-Петербурга решение музея поддерживается», — говорится в письме КИО.



В ведомстве отметили, что ведут работу по закреплению объекта за АРИК — комплекс перейдет учреждению с 1 января 2021 года. АРИК займется содержанием, эксплуатацией и обследованием Конюшенного ведомства, а также подготовкой документов для принятия решения о том, как распоряжаться объектом в дальнейшем.

Как отмечает Сафонов, концепции, представленные на выставке проектов возможного использования Конюшенного ведомства в 2019 году, были фактически оставлены без рассмотрения. Рабочую группу по решению вопросов, связанных с сохранением объекта культурного наследия, распустили 10 июня 2020 года. При этом изучение состояния грунтов и фундаментов Конюшенного ведомства до сих пор не проведено.

Напомним, эпопея с реконструкцией бывших императорских конюшен началась весной 2010 года, когда губернатор Валентина Матвиенко подписала постановление о передаче Конюшенного ведомства структуре «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей. Компания планировала открыть в здании апарт-отель и даже анонсировала начало бронирования номеров. Против выступили градозащитники, добившиеся ухода инвестора.

