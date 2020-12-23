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На Фонтанке заметили песчаные залежи. Дорожники перестарались к снегопаду

Набережная Фонтанки утром покрылась песчаными залежами. Как заметил корреспондент нашего издания 23 декабря, песко-соляной смесью щедро посыпали сухой асфальт.

Похожие следы остаются на тротуарах и проезжей части, когда сотрудники дорожных предприятий используют тележки. Такие средства механизации «Фонтанка» уже наблюдала в центре Петербурга, читатели замечали песчаные дорожки в Петроградском районе и на Дворцовой площади.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин пояснил, что песок с солью 23 декабря разбрасывали для превентивной обработки в целях предотвращения скользкости. Однако, взглянув на фотографии, чиновник отметил: «Человеческий фактор — расход песко-соляной смеси должен быть, конечно же, меньше».

«Фонтанка.ру»

Как сообщило ранее ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в Петербурге затянутое облаками небо выдаст мокрый и местами сильный снег, склонный к налипанию. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Zloi_prohozhiy
не плохо бы всех причастных к безобразию на видео заставить своими языками этот тротуар привести к нормальному виду
261217951
Не насыпят - плохо. Воруют, куда уходят деньги налогоплательщиков и т.д. Насыпят - тоже плохо. Пилят бюджет, осваивают и т.д. Всегда всё плохо.
USSR_forever
А весной будут пылевые бури как Пустыне... нормально пилят бюджет по статье "освоение"... Лучше уж по песку ходить, чем с переломом лежать. Мыть просто по весне надо город, чего обычно не делают.
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