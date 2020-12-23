Набережная Фонтанки утром покрылась песчаными залежами. Как заметил корреспондент нашего издания 23 декабря, песко-соляной смесью щедро посыпали сухой асфальт.
Похожие следы остаются на тротуарах и проезжей части, когда сотрудники дорожных предприятий используют тележки. Такие средства механизации «Фонтанка» уже наблюдала в центре Петербурга, читатели замечали песчаные дорожки в Петроградском районе и на Дворцовой площади.
Председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин пояснил, что песок с солью 23 декабря разбрасывали для превентивной обработки в целях предотвращения скользкости. Однако, взглянув на фотографии, чиновник отметил: «Человеческий фактор — расход песко-соляной смеси должен быть, конечно же, меньше».
«Фонтанка.ру»
Как сообщило ранее ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в Петербурге затянутое облаками небо выдаст мокрый и местами сильный снег, склонный к налипанию. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.