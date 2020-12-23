Сильный снег и понижение давления обещают Петербургу синоптики

Сейчас петербургскую погоду не упрекнуть в капризности: она проявляет редкое постоянство. Облачно, умеренный ветер, гололедица, из необычного — разве что снег сильнее, чем в предыдущие дни.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в Петербурге затянутое облаками небо выдаст мокрый и местами сильный снег, склонный к налипанию. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.
Это вполне типичная погода для конца декабря. В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 до плюс 1 градуса. Самое холодное 23 декабря зафиксировано в 1967 году, минус 26, а самое теплое — в 2006 году, плюс 6 градусов, напоминает «Яндекс».
24 и 25 декабря тоже будет облачно, мокрый снег, умеренный ветер и гололедица.