Сильный снег и понижение давления обещают Петербургу синоптики

Сейчас петербургскую погоду не упрекнуть в капризности: она проявляет редкое постоянство. Облачно, умеренный ветер, гололедица, из необычного — разве что снег сильнее, чем в предыдущие дни.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в Петербурге затянутое облаками небо выдаст мокрый и местами сильный снег, склонный к налипанию. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.