FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Сильный снег и понижение давления обещают Петербургу синоптики

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Сейчас петербургскую погоду не упрекнуть в капризности: она проявляет редкое постоянство. Облачно, умеренный ветер, гололедица, из необычного — разве что снег сильнее, чем в предыдущие дни.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 декабря в Петербурге затянутое облаками небо выдаст мокрый и местами сильный снег, склонный к налипанию. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

Это вполне типичная погода для конца декабря. В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 до плюс 1 градуса. Самое холодное 23 декабря зафиксировано в 1967 году, минус 26, а самое теплое — в 2006 году, плюс 6 градусов, напоминает «Яндекс».

24 и 25 декабря тоже будет облачно, мокрый снег, умеренный ветер и гололедица.

Скриншот со страницы www.meteo.nw.ru
Скриншот со страницы www.meteo.nw.ru
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот со страницы www.meteo.nw.ru
Скриншот со страницы www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний