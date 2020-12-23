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Лабрадор Солли нашла дюжину тысяч пачек сигарет в грузе индийской селитры

Собака, названная в честь трагически погибшей звезды кей-попа, нашла в грузе калиевой селитры сигарет на полмиллиона рублей. Крупную партию контрабанды задержали таможенники на границе с Латвией.

Как сообщает 23 декабря пресс-служба СЗТУ, состав, который перевозил из Пермского края в Латвию груз селитры, задержали на пропускном пункте Посинь. У одного из вагона служебная собака лабрадор Солли подала своему провожатому знак. Вагон вскрыли и среди пакетов с веществом нашли 25 брикетов, обмотанных скотчем.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

Из них таможенники извлекли 5 000 пачек сигарет «NZ Gold» и 996 пачек сигарет «Camel compact Activate Purple» с акцизными марками Республики Беларусь, 1 000 пачек сигарет «Rothmans Demi» с акцизными марками Республики Таджикистан и 5 500 пачек сигарет «Корона SUPER SLIMS» без маркировки. Всего 12 496 пачек на ориентировочно 594,5 тысячи рублей.

В таможне также уточняют, что для Солли с начала 2020 года это уже второе выявление контрабандных табачных изделий. Всего двухлетний лабрадор-ретривер выявил 29 236 пачек сигарет. Также на ее счету обнаружение свыше 53,5 тысячи незадекларированных евро и 100 таблеток сильнодействующих веществ.

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Комментарии (1)

Батарейкин
дюжину тысяч пачек - просто Пипец! Где ваш новый редактор? До сих пор не приступил к обязанностям что ли?
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