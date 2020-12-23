В Петербурге снова более 3700 случаев коронавируса. По России незначительное снижение заболеваемости

За последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость в Северной столице держится примерно на одном уровне — накануне зафиксировали 3760 случаев. По России за 24 часа выявили 27250 заразившихся, наблюдается небольшое снижение — накануне было 28776.



Как уточнили в петербургском штабе по борьбе с инфекцией, за последние сутки на коронавирус обследовали 35258 горожан. «Под медицинским наблюдением находится 1675 человек, из них 2 — в обсерваторе, 782 — контактные, 891 — на самоизоляции», — отчитались специалисты.

