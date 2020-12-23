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В Петербурге снова более 3700 случаев коронавируса. По России незначительное снижение заболеваемости

За последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость в Северной столице держится примерно на одном уровне — накануне зафиксировали 3760 случаев. По России за 24 часа выявили 27250 заразившихся, наблюдается небольшое снижение — накануне было 28776.

Как уточнили в петербургском штабе по борьбе с инфекцией, за последние сутки на коронавирус обследовали 35258 горожан. «Под медицинским наблюдением находится 1675 человек, из них 2 — в обсерваторе, 782 — контактные, 891 — на самоизоляции», — отчитались специалисты.

Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 212 074 случая заражения COVID-19, в России — 2 933 753. В свою очередь, количество выздоровевших в городе за тот же период составляет 123 518, в стране — 2 343 967.

О том, как меняется летальная статистика по COVID-19, читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

m59
У меня положительный тест ПЦР, с утра 21 декабря пытался вызвать врача со 107 поликлиники, несколько сотен звонков - все время "линия перегружена, перезвоните позже". В этот же день утром дозвонился до 122 общегородской службы, оставил заявку на посещение врача. Повторно оставлял заявку по 122 телефону 22 и 23 декабря. Врача пока нет, надеюсь хоть на третий день придет. На 122 линии только отвечают, что заявка на вызов принята, контроля за выполнением похоже нет.
Иван Гамаюнов
Как же палевно выглядит одна и та же цифра на протяжение месяца...
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