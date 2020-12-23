В Петербурге 75 новых жертв коронавируса. Число умерших в городе перевалило за 7 тысяч

Ковидную статистику Петербурга пополнили 75 смертей, которые подтвердили за последние сутки. По данным оперштаба на 23 декабря, и в городе, и в России показатели ниже вчерашних.



Несмотря на некоторое снижение в суточной смертности, Северная столица продолжает удерживать первое место. На втором Москва, где жертвами коронавируса признали 73 человека. Третью строчку, как и накануне, занимает Ростовская область — 28 новых смертей. Всего за минувший день регионы отчитались о 549 летальных случаях. Днём ранее зарегистрировали 561.

