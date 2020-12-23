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В Петербурге 75 новых жертв коронавируса. Число умерших в городе перевалило за 7 тысяч

Ковидную статистику Петербурга пополнили 75 смертей, которые подтвердили за последние сутки. По данным оперштаба на 23 декабря, и в городе, и в России показатели ниже вчерашних.

Несмотря на некоторое снижение в суточной смертности, Северная столица продолжает удерживать первое место. На втором Москва, где жертвами коронавируса признали 73 человека. Третью строчку, как и накануне, занимает Ростовская область — 28 новых смертей. Всего за минувший день регионы отчитались о 549 летальных случаях. Днём ранее зарегистрировали 561.

За весь период пандемии в российскую коронавирусную статистику внесли 52 461 умершего. Каждый седьмой скончался в Петербурге — на сегодняшний день в городе подтверждено 7 074 смерти. В Москве на три с половиной тысячи больше.

О том, как меняется число заболевших COVID-19 в Петербурге и по стране, читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

abitfrosty
Это не статистика. Статистики в России нет и не стоит употреблять это слово в контексте нашей страны.
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