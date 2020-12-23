«Ведомости»: На выборы в Госдуму могут пойти Алла Пугачёва, Валерия, Павел Воля и Игорь Акинфеев

«Единая Россия» приступила к переговорам с потенциальными кандидатами в Госдуму на выборах в 2021 году. Об этом 23 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в партии власти и мэрии Москвы.



Потенциальными кандидатами от «ЕР» могут стать футболист Игорь Акинфеев, телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачёва и Валерия, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный список должны сформировать к концу января — началу февраля, в него также могут войти актер Иван Охлобыстин и сыровар Олег Сирота. Все упомянутые в публикации «Ведомостей» от комментариев отказались.

