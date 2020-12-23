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«Ведомости»: На выборы в Госдуму могут пойти Алла Пугачёва, Валерия, Павел Воля и Игорь Акинфеев

«Единая Россия» приступила к переговорам с потенциальными кандидатами в Госдуму на выборах в 2021 году. Об этом 23 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в партии власти и мэрии Москвы.

Потенциальными кандидатами от «ЕР» могут стать футболист Игорь Акинфеев, телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачёва и Валерия, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный список должны сформировать к концу января — началу февраля, в него также могут войти актер Иван Охлобыстин и сыровар Олег Сирота. Все упомянутые в публикации «Ведомостей» от комментариев отказались.

По информации источников издания, на этот раз партия власти не собирается скрывать свой бренд, как это было на последних выборах в Мосгордуму. При этом поддержку мэрии могут получить и некоторые кандидаты, которые не захотят выдвигаться от «Единой России», например главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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Комментарии (13)

USSR_forever
а смысл? добавить актёров, актрис, и прочих деятелей культуры, которые ничего по факту не будут решать? или которые будут за Камаз цветных фантиков позорить своё имя, внося от него поправки как Терешкова? Может пора признать пЕДРО недееспособными, и создать новую партию из "молодых и поджарых", пригласив в эту партию тех, кто владел крупными сетями и знает проблемы российского бизнеса не по наслышке??!! Хватит пытаться делать вид, что в стране демократия - её не было и нет! У нас тирания и диктатура, нарушение Конвенции ООН по правам человека. Страна под санкиями. Хотите ещё и экономическую блокаду от соседей получить?! Поверьте, наши "соседи", чьё население больше, а технологии лучше, могут устроить России такую т.н."райскую жизнь", что бакс будет по 300, а помидоры по 500. Этого добиваются сегодня старые пердуны, которые до последнего держатся за свои кресла со своей "несменяемостью"?! Надеюсь у названных фамилий есть чувство собственного достоинства, и они пошлют диктатора подальше
5344484
Аллу в президенты!!!))
Валерию в премьеры!
Пригожина министром культуры!
Обязать всех нефтяников непрерывно на работе петь: "Я у тебя всего одна!".
Ура!
Евгений В
Кто-то усиленно пытается пробудить гнев среди народных масс... Госдума РФ никогда не была органом законотворчества, это всегда был цирк шапито, и качество наших законов напрямую зависит(отсутствует) от тех , кто сидим там....
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