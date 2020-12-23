Петербуржцу отказали в кредите, и он решил попробовать ещё раз, но с пистолетом. Его ждало двойное разочарование

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря, накануне примерно в девять утра в помещение фирмы пришёл мужчина для оформления займа в размере 30 тысяч рублей. Специалист по кредитованию выслушала его и была вынуждена отказать, так как у него не было прописки.

Рабочий день сотрудницы микрофинансовой организации на проспекте Просвещения в Петербурге начался с отказа в выдаче кредита клиенту, который через полчаса перевоплотился в вооружённого налётчика. Последнего ждало двойное разочарование.

Клиент не смирился с отказом и заявил, что вернётся с женой. Однако спустя полчаса он пришёл один, но с пистолетом, объяснив девушке, что не хочет её обманывать, и попросил отдать ему деньги из кассы.



Работница фирмы не растерялась, достала специально подготовленный для таких случаев муляж и передала вооружённому налётчику. С четырьмя тысячами рублей и пачкой банкнот «Банка приколов» он покинул помещение микрофинансовой организации.



Свидетельница разбоя смогла описать приметы предполагаемого преступника. По её словам, это был мужчина азиатской внешности на вид 28–29 лет, рост 170–173 сантиметра. Он был одет в черные куртку и брюки, а также шапку того же цвета с рисунком флага Канады. Его лицо скрывала маска.



Работавшие на месте полицейские изъяли записи с камеры, установленной в соседнем магазине. Сама фирма, как оказалось, видеонаблюдение не ведёт. Также выяснилось, что вооружённый налётчик оставил следы. Служебная собака по кличке Атака смогла установить маршрут его отхода. С этой информацией работают сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

