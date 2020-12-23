«Хёндэ Солярис» на высокой скорости въехал в людей на Невском проспекте в Петербурге. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы 23 декабря.



Как сообщила свидетельница случившегося Екатерина, в момент аварии она садилась в машину такси на пересечении Невского проспекта и Думской. В это время в метре от неё на полной скорости пронеслась легковая, после чего машина вылетела на пешеходную зону перед Гостиным двором, где люди на остановке ждали общественный транспорт.



«Машина проехала в метре от меня, я чудом успела сесть в в такси. «Солярис» ниоткуда не поворачивал, он просто ехал по Невскому. На остановке в это время находились около десятка человек. Автомобиль сбил девушку и молодого парня. Насколько я поняла, они живы», — рассказала Екатерина.