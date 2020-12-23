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Очевидцы: «Солярис» влетел в толпу на остановке у Гостиного двора

«Хёндэ Солярис» на высокой скорости въехал в людей на Невском проспекте в Петербурге. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы 23 декабря.

Как сообщила свидетельница случившегося Екатерина, в момент аварии она садилась в машину такси на пересечении Невского проспекта и Думской. В это время в метре от неё на полной скорости пронеслась легковая, после чего машина вылетела на пешеходную зону перед Гостиным двором, где люди на остановке ждали общественный транспорт.

«Машина проехала в метре от меня, я чудом успела сесть в в такси. «Солярис» ниоткуда не поворачивал, он просто ехал по Невскому. На остановке в это время находились около десятка человек. Автомобиль сбил девушку и молодого парня. Насколько я поняла, они живы», — рассказала Екатерина.

«Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

virusanet
где толпа? где трупы?
ау, фонтанка!
Swift_
.... иными словами, она садилась в машину со стороны проезжей части, открыв двери на распашку ? Стандартная история в такси, водитель даже мяу сказать не успеет, как очередная курица (и не только, плюя на поток, ломится в машину, открывая двери на распашку .... все в сад, королева на трассе)..... почему-то не удивлён, что этот Солярис начал экстренно крутить руль и улетел на остановку.
Random_spb
Символично! На этом месте у Гостинки регулярно стоят пикетчики с требованием снизить допустимую скорость в городе.
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