Петербург выделил на выплаты медикам более 1,8 млрд рублей из резервного фонда

Из резервного фонда правительства Петербурга на выплаты медикам, работающим с коронавирусом, направят дополнительно 1,86 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 22 декабря в пресс-службе Смольного.
«За одну смену медработники будут дополнительно получать от 107 до 2431 рублей, в зависимости от должности», - уточнили чиновники. Накануне «Фонтанка» подробно писала о том, как меняется порядок этих выплат — их теперь будут платить именно за отработанные смены. Ранее они не были привязаны к сменам.
В Смольном уточнили, что выплаты получат более 37 тысяч медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусом.