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Петербург выделил на выплаты медикам более 1,8 млрд рублей из резервного фонда

Из резервного фонда правительства Петербурга на выплаты медикам, работающим с коронавирусом, направят дополнительно 1,86 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 22 декабря в пресс-службе Смольного.

«За одну смену медработники будут дополнительно получать от 107 до 2431 рублей, в зависимости от должности», - уточнили чиновники. Накануне «Фонтанка» подробно писала о том, как меняется порядок этих выплат — их теперь будут платить именно за отработанные смены. Ранее они не были привязаны к сменам.

В Смольном уточнили, что выплаты получат более 37 тысяч медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусом.

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Комментарии (2)

264704451
А Петербург не хочет выделить средства на выплаты петербуржцам за причиненные неудобства (мягко сказано).. Хотя бы по 10 тысяч в месяц???? А то из-за их мер многие знакомые или разорились или с работы выгнали .
Все таки мы налоги платим, наши родители платили. По сути мы уже могли бы выкупить этот город Совесть то надо иметь? Особенно приезжим иностранцам , которых зачем то назначают на руководящие посты, хотя они иностранцы .
Anatolevich
«За одну смену медработники будут дополнительно получать от 107 до 2431 рублей, в зависимости от должности», - уточнили чиновники.

Если бы уточнил Навальный - радость за медиков, достойны может и больших денег.
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