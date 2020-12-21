Смена от 107 рублей: коронавирусные доплаты медикам Петербурга выплатят по-новому

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установлении региональных доплат медикам Петербурга на ноябрь и декабрь. Порядок новый — в зависимости от количества отработанных смен.
Как говорится в опубликованном 21 декабря сообщении Смольного, деньги будут платить за каждую отработанную нормативную смену, которая стоит от 107 до 1730 рублей. Например, врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, положены 1730 рублей за нормативную смену. Среднему медицинскому персоналу — 865 рублей. Младшему медицинскому персоналу — 660 рублей. Водителям машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе сотрудникам организаций, предоставляющих транспортные услуги для эвакуации пациентов с COVID-19, — 395 рублей. Прочему персоналу, «обеспечивающему условия для оказания специализированной помощи в стационарных условиях, скорой медицинской помощи», — 107 рублей.
Врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим специализированную помощь в стационарных условиях, планируется выплатить по 2115 рублей за смену. Среднему медицинскому персоналу — 1020 рублей. Младшему — 630 рублей.
Ранее выплаты не были привязаны к сменам. В апреле правительство города постановило выплачивать от 7960 рублей санитарам и водителям до 51 853 рублей в месяц врачам стационаров.