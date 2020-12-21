FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Смена от 107 рублей: коронавирусные доплаты медикам Петербурга выплатят по-новому

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установлении региональных доплат медикам Петербурга на ноябрь и декабрь. Порядок новый — в зависимости от количества отработанных смен.

Как говорится в опубликованном 21 декабря сообщении Смольного, деньги будут платить за каждую отработанную нормативную смену, которая стоит от 107 до 1730 рублей. Например, врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, положены 1730 рублей за нормативную смену. Среднему медицинскому персоналу — 865 рублей. Младшему медицинскому персоналу — 660 рублей. Водителям машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе сотрудникам организаций, предоставляющих транспортные услуги для эвакуации пациентов с COVID-19, — 395 рублей. Прочему персоналу, «обеспечивающему условия для оказания специализированной помощи в стационарных условиях, скорой медицинской помощи», — 107 рублей.

Врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим специализированную помощь в стационарных условиях, планируется выплатить по 2115 рублей за смену. Среднему медицинскому персоналу — 1020 рублей. Младшему — 630 рублей.

Ранее выплаты не были привязаны к сменам. В апреле правительство города постановило выплачивать от 7960 рублей санитарам и водителям до 51 853 рублей в месяц врачам стационаров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Skazochny
Смена 865₽? Круто...
264626381
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний