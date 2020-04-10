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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 20:29
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«За особые условия труда». Смольный рассказал, сколько доплатит медикам за работу с коронавирусными пациентами

Правительство Петербурга определило размер выплат медработникам, лечащих больных инфекцией COVID-19 и работающих с лицами из групп риска заражения.

Как следует из проекта постановления, размещенного на портале антикоррупционной экспертизы 10 апреля, размер выплат исчисляется в зависимости от среднемесячного дохода и составит от 7 960 рублей (водителям скорой помощи, санитарам) до 51 863,0 рублей (врачам, оказывающим медико-санитарную помощь в стационарных условиях).

Выплата положена тем, кто оказывает помощь коронавирусным пациентам и лицам из групп риска с 16 марта 2020 года до завершения периода эпидемиологического неблагополучия.

Как следует из пояснительной записки, правительство РФ выделит Петербургу на эти цели 221,4 млн рублей, но потребуются и затраты из петербургского бюджета — какие именно, не сообщается.


Ранее президент России Владимир Путин предложил на три месяца, начиная с апреля, установить ежемесячную выплату тем медицинским сотрудникам, которые имеют дело непосредственно с больными COVID-19, «рискуют здоровьем». Как заявил глава государства 8 апреля, эта сумма составит от 25 до 80 тысяч ежемесячно в зависимости от специальности.

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
А давайте платить врачам 1/3 от того, что получают депутаты.А депутатам- зарплату врачей.
Modest_5e4ce41f7533b
Почему-то не появлялось сомнения, что широчайший жест президента будет угасать по закону квадрата радиуса. Не спорю, что в специализированных учреждениях риск особый, но не меньше рискую доктора, принимающие первично обратившихся или выезжающих к экстренным больным. Не думаю, что первичному звену нужны эти жесты баснословной щедрости. Там, скорей, нужна поддержка, как лишившимся работа. Самоограничительные каникулы сделали поликлиники пустыми, а зарплата напрямую зависит от нагрузки. Майская зарплата будет куцей.
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