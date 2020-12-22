FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Государство назначает нового председателя совета директоров Первого канала для «финансового оздоровления»

Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом 22 декабря вечером пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В министерстве пояснили, что Орешкин выбран на эту должность из-за «необходимости финансового оздоровления» телеканала.

«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что «Первый канал» по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства», — подчеркнули в Минцифре.

Таким образом в ведомстве заодно прокомментировали новость о том, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля государства в уставном капитале Первого канала снижается с 51% до 34%. При этом медиаактив исключат из перечня стратегических предприятий, хотя у государства появится «золотая акция».

Отметим, ранее в СМИ сообщали, что Первый канал регулярно задерживает платежи производителям контента.

Сейчас 9,1% акций Первого канала принадлежат ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% − у ФГУП «ТТЦ Останкино». Владелец 20% проданных банком ВТБ в сентябре этого года акций неизвестен, и еще 29% принадлежат Национальной медиа группе.

Последние шесть лет «Первый канал» убыточен, по данным СПАРК. В 2018 году выручка «Первого канала» по РСБУ составила 32,8 млрд руб., убыток от продаж — 13,1 млрд руб., чистый убыток — 6,8 млрд руб. В 2019-м — выручка упала до 27 млрд, убыток сократился до 12,5 млрд, а чистый убыток — 3,9 млрд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Мужской Взгляд
И что это даст? Первый перестанет быть убыточным?
Anatolevich
Многие убеждены, что Незнайка побывал на Луне, но не верят, что там были американцы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний