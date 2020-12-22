Государство назначает нового председателя совета директоров Первого канала для «финансового оздоровления»

Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом 22 декабря вечером пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
В министерстве пояснили, что Орешкин выбран на эту должность из-за «необходимости финансового оздоровления» телеканала.
«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что «Первый канал» по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства», — подчеркнули в Минцифре.
Таким образом в ведомстве заодно прокомментировали новость о том, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля государства в уставном капитале Первого канала снижается с 51% до 34%. При этом медиаактив исключат из перечня стратегических предприятий, хотя у государства появится «золотая акция».
Отметим, ранее в СМИ сообщали, что Первый канал регулярно задерживает платежи производителям контента.