«95 рублей — это на человека». В жилищном комитете уточнили информацию о росте стоимости услуг ЖКХ в Петербурге

В жилищном комитете заявили, что плата за коммунальные услуги ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2021 года подорожает на 95 рублей в расчете на одного человека, если он занимает жилую площадь в 25 кв. метров. Информацию в Смольном уточнили 22 декабря в ответ на запрос «Фонтанки» после выступления в эфире телеканала «Санкт-Петербург» советника председателя комитета по тарифам Ирины Бугославской.



Она сообщила, что услуги ЖКХ подорожают на 95 рублей за один кв. метр. «Если говорить в рублевом эквиваленте, то человек, который занимает социальную норму площади жилья (25 кв. метров. — Прим. Ред.), будет иметь прирост платежа за жилищные услуги примерно 30 рублей на квадратный метр, а прирост за коммунальные услуги составит в расчете на эту площадь примерно 65 рублей», — буквально заявление Богуславской прозвучало следующим образом.