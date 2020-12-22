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«95 рублей — это на человека». В жилищном комитете уточнили информацию о росте стоимости услуг ЖКХ в Петербурге

В жилищном комитете заявили, что плата за коммунальные услуги ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2021 года подорожает на 95 рублей в расчете на одного человека, если он занимает жилую площадь в 25 кв. метров. Информацию в Смольном уточнили 22 декабря в ответ на запрос «Фонтанки» после выступления в эфире телеканала «Санкт-Петербург» советника председателя комитета по тарифам Ирины Бугославской.

Она сообщила, что услуги ЖКХ подорожают на 95 рублей за один кв. метр. «Если говорить в рублевом эквиваленте, то человек, который занимает социальную норму площади жилья (25 кв. метров. — Прим. Ред.), будет иметь прирост платежа за жилищные услуги примерно 30 рублей на квадратный метр, а прирост за коммунальные услуги составит в расчете на эту площадь примерно 65 рублей», — буквально заявление Богуславской прозвучало следующим образом.

Напомним, с июля 2021 года предельный рост платы за коммунальные услуги в Петербурге составит 3,3%. «Фонтанка» подробно рассказывала, как изменится каждый тариф.

Предельный индекс роста тарифов в июле текущего года составил 3,5%. На фоне коронавируса федеральное правительство ввело мораторий на начисление пеней и штрафов за неоплату услуг ЖКХ; после этого собираемость платежей резко упала. Позже возникла и идея заморозить тарифы, однако в правительстве назвали это популизмом.

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Комментарии (23)

hvs54
Руководители комитетов в СПб совсем заработались! Одна насчитала увеличение каартплаты в 2021 году аж на 95 рублей за метр площади! Это маленькая двушка в 50 кв. м. На 4750₽?!
И профессионалы из жилищного комитета не лучше - увеличение на 95₽ на человека??? Если в квартире прописано 4 человека то квитанция вырастет на 380₽? А это рост более 10%.
На самом деле рост на 95₽ на соц. норму 25 кв. м. Таким образом удорожание той же двушки 190 рублей в месяц. Как то так. Или нет?
kоt-obormot
путеноиды должны плакать, хрюкать, но платить! - Участь у них такая.
Мужской Взгляд
Капремонт подорожает на треть
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