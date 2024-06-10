Два огромных крана установили новый путепровод над Дунайским проспектом

Днем 10 июня на Московско-Дунайской развязке в Петербурге выполнили один из самых сложных и масштабных этапов строительства. Там смонтировали многотонное пролетное строение путепровода.
Монтаж путепровода через Дунайский проспект осуществляли при помощи двух кранов высокой грузоподъёмности. Блоки весом по 60 тонн каждый на стройплощадку привезли специальным тралом. Летом 2023 года на развязке смонтировали путепровод через улицу Ленсовета. Процесс показали в таймлапсе.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Протяженность Московско-Дунайской развязки — полтора километра. На сегодняшней день на ней смонтировали более 7249 тысяч тонн металлоконструкций. Это примерно как грузовой поезд из 80 вагонов.
Сейчас специалисты генподрядчика АО «ПО «Возрождение» переустраивают на территории строительства сети газоснабжения, наружного водопровода, канализации, освещения и строят светофоры. Скоро строители завершат устройство железобетонной плиты проезжей части, а дорожные работы основного хода левого направления выходят на финишную прямую.
Этой весной на развязке начали строить подземные пешеходные переходы. Они будут оснащены пандусами, тактильной плиткой и лифтами для маломобильных граждан.