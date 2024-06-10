Два огромных крана установили новый путепровод над Дунайским проспектом

Днем 10 июня на Московско-Дунайской развязке в Петербурге выполнили один из самых сложных и масштабных этапов строительства. Там смонтировали многотонное пролетное строение путепровода.

Монтаж путепровода через Дунайский проспект осуществляли при помощи двух кранов высокой грузоподъёмности. Блоки весом по 60 тонн каждый на стройплощадку привезли специальным тралом. Летом 2023 года на развязке смонтировали путепровод через улицу Ленсовета. Процесс показали в таймлапсе.