Один из самых сложных этапов строительства Московско-Дунайской развязки показали в таймлапсе

Дорожники завершили монтаж двух укрепленных балок пролетного строения путепровода в составе будущей Московско-Дунайской развязки в Петербурге. Это один из самых сложных этапов строительства.
Шестидесятитонные блоки на площадку привезли с помощью специального трала. Затем при помощи двух кранов большой грузоподъемности был проведен их монтаж. Это будущий путепровод через улицу Ленсовета. Процесс строительства Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал 11 августа в таймлапсе.
К настоящему времени на Московско-Дунайской развязке смонтировали более 4 тысяч тонн металлоконструкций. Сейчас возводят фундаменты опор основного хода и съездов, монтируют железобетонную плиту проезжей части и завершают дорожные работы на трех боковых съездах, переустройство инженерных сетей и наружного освещения. Закончить строительство планируется в 2024 году. На развязке также установят остановочные павильоны, построят подземные переходы с лифтами и обустроят тротуары и велодорожку длиной 1,3 километра.