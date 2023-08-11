Один из самых сложных этапов строительства Московско-Дунайской развязки показали в таймлапсе

Дорожники завершили монтаж двух укрепленных балок пролетного строения путепровода в составе будущей Московско-Дунайской развязки в Петербурге. Это один из самых сложных этапов строительства.

Шестидесятитонные блоки на площадку привезли с помощью специального трала. Затем при помощи двух кранов большой грузоподъемности был проведен их монтаж. Это будущий путепровод через улицу Ленсовета. Процесс строительства Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал 11 августа в таймлапсе.