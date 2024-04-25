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    В администрации рассказали, как продвигается строительство Московско-Дунайской развязки

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    На Московско-Дунайской развязке в Петербурге начали строить два подземных пешеходных перехода. Они позволят развести пешеходный и транспортный потоки.

    Новые подземные переходы появятся на пересечениях Московского шоссе с улицами Ленсовета и Звездной, сообщает 25 апреля пресс-служба администрации Петербурга. Сейчас там ведутся строительно-монтажные работы: разрабатывают котлован, бетонируют железобетонный фундамент, обустраивают дренаж и гидроизоляцию. Переходы будут оснащены пандусами и тактильной плиткой, а для маломобильных граждан предусмотрят подъемные платформы.

    По Московскому шоссе ежедневно проезжают более 10 тысяч машин, а перейти ее можно только по наземным регулируемым пешеходным переходам. «Это замедляет скорость движения по трассе, а в тёмное время суток дорога становится менее безопасной», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Подземные переходы позволят исключить пересечение пешеходного и транспортного потоков.

    Достроить Московско-Дунайскую развязку должны в четвертом квартале 2024 года. Общая протяженность нового участка вместе с путепроводом и подходами к нему составит 1460 метров. Там сделают тротуары и велодорожку, поставят павильоны на остановках. Сейчас объект готов на 70%, все работы ведутся в соответствии с графиком, отмечают в администрации города.

    Развязку строят в рамках федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это один из ключевых объектов, которые должны быть открыты в этом году. В августе прошлого года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры показал таймлапс одного из самых сложных этапов стройки. В минувшем феврале на развязке стартовал новый этап строительства.

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    ПетербургМосковско-Дунайская развязкаСтроительство дорог
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