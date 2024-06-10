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    В Россию могут приехать трудовые мигранты из Афганистана

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    Трудовые мигранты из Афганистана могут приехать на работу в Россию. Переговоры об этом прошли в Петербурге. Об этом заявил 10 июня исполняющий обязанности министра труда во временном афганском правительстве Абдул Умари.

    «Чечня и Татарстан, а также другие республики, предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — цитирует Умари госагентство ТАСС.

    Умари подчеркнул, что этот вопрос представители Афганистана обсуждали на полях ПМЭФ, в частности, с министром труда РФ Антоном Котяковым, а также на переговорах с представителями Дагестана.

    Напомним, 28 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с организацией «Талибан*» (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Путин признал, что в этом плане есть «безусловные и всем хорошо известные проблемы». Однако сделал акцент на том, что талибы сегодня являются властью в Афганистане и «надо исходить из реалий».

    * Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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