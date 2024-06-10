В Россию могут приехать трудовые мигранты из Афганистана

Трудовые мигранты из Афганистана могут приехать на работу в Россию. Переговоры об этом прошли в Петербурге. Об этом заявил 10 июня исполняющий обязанности министра труда во временном афганском правительстве Абдул Умари.

«Чечня и Татарстан, а также другие республики, предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — цитирует Умари госагентство ТАСС.

Умари подчеркнул, что этот вопрос представители Афганистана обсуждали на полях ПМЭФ, в частности, с министром труда РФ Антоном Котяковым, а также на переговорах с представителями Дагестана.

