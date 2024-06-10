День России меняет в Петербурге расписание пригородных электричек и не только это

В День России и накануне праздника изменится расписание пригородных поездов в Ленобласти. Об этом информирует 10 июня правительство региона.

На Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях поезда будут курсировать: 11 июня — по графику пятницы; 12 июня — по графику воскресенья.

«Помимо этого в праздничные дни изменится расписание для ряда поездов. Все подробности можно узнать у АО СЗППК. Просим пассажиров заранее планировать свой маршрут с учетом корректировок», — сказано в сообщении областного комитета по транспорту.

