День России меняет в Петербурге расписание пригородных электричек и не только это

В День России и накануне праздника изменится расписание пригородных поездов в Ленобласти. Об этом информирует 10 июня правительство региона.
На Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях поезда будут курсировать: 11 июня — по графику пятницы; 12 июня — по графику воскресенья.
«Помимо этого в праздничные дни изменится расписание для ряда поездов. Все подробности можно узнать у АО СЗППК. Просим пассажиров заранее планировать свой маршрут с учетом корректировок», — сказано в сообщении областного комитета по транспорту.
Петербургских и областных автовладельцев тоже предупреждают о переменах — в рабочем графике МРЭО.
«В связи с предстоящим праздником 12 июня — Днем России <...> устанавливается следующий график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции <...>:
11 июня 2024 года — предпраздничный рабочий день, время работы сокращается на 1 час;
12 июня 2024 года — нерабочий праздничный день, далее по графику», — сообщает региональный главк МВД.
ГАИ также напоминает, что записаться в любой межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Петербурга и Ленинградской области можно через портал «Госуслуги».