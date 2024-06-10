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    День России меняет в Петербурге расписание пригородных электричек и не только это

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    В День России и накануне праздника изменится расписание пригородных поездов в Ленобласти. Об этом информирует 10 июня правительство региона.

    На Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях поезда будут курсировать: 11 июня — по графику пятницы; 12 июня — по графику воскресенья.

    «Помимо этого в праздничные дни изменится расписание для ряда поездов. Все подробности можно узнать у АО СЗППК. Просим пассажиров заранее планировать свой маршрут с учетом корректировок», — сказано в сообщении областного комитета по транспорту.

    Петербургских и областных автовладельцев тоже предупреждают о переменах — в рабочем графике МРЭО.

    «В связи с предстоящим праздником 12 июня — Днем России <...> устанавливается следующий график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции <...>:

    11 июня 2024 года — предпраздничный рабочий день, время работы сокращается на 1 час;

    12 июня 2024 года — нерабочий праздничный день, далее по графику», — сообщает региональный главк МВД.

    ГАИ также напоминает, что записаться в любой межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Петербурга и Ленинградской области можно через портал «Госуслуги».

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