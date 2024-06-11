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    Зерно из России отправится в Северную Африку и на Ближний Восток. Ранее от импорта отказалась Турция

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    Страны Северной Африки и Ближнего Востока станут основными импортерами российского зерна. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

    В понедельник глава ведомства Оксана Лут обсудила с экспортерами зерна новую стратегию в свете недавнего запрета Турции, занимавшей место второго покупателя российской пшеницы в нынешнем сезоне, на импорт пшеницы всех стран с 21 июня по 15 октября текущего года.

    Участники совещания были едины во мнении, что отказ Турции не отразится на экспортном потенциале России, а ключевыми станут рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Как утверждается, развитие отношений с Индией и Китаем также открывает «широкие перспективы по зерновым культурам».

    В текущем сезоне Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 миллионов тонн зерновых, включая 53 миллиона тонн пшеницы. Каждая четвертая партия пшеницы на глобальном рынке – российского происхождения.

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    ПшеницаЗерноРоссияЭкспортИмпортОксана ЛутМинсельхозСеверная африкаБлижний Восток
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