Зерно из России отправится в Северную Африку и на Ближний Восток. Ранее от импорта отказалась Турция

Страны Северной Африки и Ближнего Востока станут основными импортерами российского зерна. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.



В понедельник глава ведомства Оксана Лут обсудила с экспортерами зерна новую стратегию в свете недавнего запрета Турции, занимавшей место второго покупателя российской пшеницы в нынешнем сезоне, на импорт пшеницы всех стран с 21 июня по 15 октября текущего года.

Участники совещания были едины во мнении, что отказ Турции не отразится на экспортном потенциале России, а ключевыми станут рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Как утверждается, развитие отношений с Индией и Китаем также открывает «широкие перспективы по зерновым культурам».

