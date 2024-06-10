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    Девять маленьких утят спасли из ямы в Ленобласти при помощи тазика. Видео

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    В Сосновом Бору спасатели пришли на помощь девяти маленьким утятам, которые угодили в раскопанный во дворе дома ров. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

    МЧС России

    «Коммунальные службы, видимо, проводили ремонтные работы в микрорайоне», — рассказали в ведомстве.

    Птенцы могли последовать примеру их мамы-утки, но из углубления сами выбраться не смогли. Птица сильно переживала: кричала, подлетала к утятам, улетала прочь. Ее заметила из окна местная жительница и обратилась к сотрудникам МЧС.

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    «Долго искали утят — во дворе дома не одна такая глубокая (метра 4–5) яма. Спустили в ров штурмовую лестницу, воды по колено, не меньше! Песок, глина, вода — жижа вязкая, как болото. Чтобы поймать утят, пришлось потрудиться — мало того, что они совсем крошечные, так еще и очень шустрые!» — рассказывал начальник караула 71-й пожарной части Вилен Даниелян.

    Спасатели высадили утят на лужайку, но они бросились врассыпную и снова угодили в яму с водой, но уже в соседнюю. Пришлось пожарным повторить операцию по спасению.

    «Утят пожарные отпустили в водоем Сосновоборского Приморского парка. <...> Надеемся, утята быстро освоятся на новом месте», — подытожили в ГУ МЧС по Ленобласти.

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