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    «Я пью водку. Я же строитель». Члены правительства рассказали о своих предпочтениях в алкоголе

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    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров выбирает белое вино, а заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин остановился на водке. О своих предпочтениях политики рассказали в интервью РБК.

    «С учетом того, что иногда есть возможность на выходных, то, конечно, это вечер и это беленькое», — поделился Денис Мантуров, уточнив, что в числе любимых сортов — шардоне.

    Марат Хуснуллин рассказал, что любит красное вино, а из крепких напитков — водку. «Я пью водку. Я же строитель», — отметил зампред правительства.

    Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что не пьет крепкий алкоголь и закаливается с юности.

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