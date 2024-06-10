«Я пью водку. Я же строитель». Члены правительства рассказали о своих предпочтениях в алкоголе

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров выбирает белое вино, а заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин остановился на водке. О своих предпочтениях политики рассказали в интервью РБК.

«С учетом того, что иногда есть возможность на выходных, то, конечно, это вечер и это беленькое», — поделился Денис Мантуров, уточнив, что в числе любимых сортов — шардоне.

Марат Хуснуллин рассказал, что любит красное вино, а из крепких напитков — водку. «Я пью водку. Я же строитель», — отметил зампред правительства.