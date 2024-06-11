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    В Петербурге СК возбудил дело после гибели рабочего в метро от вагонетки

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    Из-за смерти в Кировском районе Петербурга метростроевца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

    По данным следствия, при проведении работ в метрополитене — в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице — погиб рабочий из-за схода с рельсов вагонетки, установленной на электровозе.

    «Одна из них придавила рабочего, который в результате телесных повреждений скончался», — сказано в сообщении ведомства.

    Ранее «Фонтанка» писала, что вагонеткой придавило мужчину 1992 года рождения. По данным нашего издания, трагедия произошла в тоннеле рядом с метро «Автово». В «Метрострое Северной столицы» пообещали оказать всестороннее содействие в выяснении причин произошедшего.

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