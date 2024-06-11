В Петербурге СК возбудил дело после гибели рабочего в метро от вагонетки

Из-за смерти в Кировском районе Петербурга метростроевца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.



По данным следствия, при проведении работ в метрополитене — в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице — погиб рабочий из-за схода с рельсов вагонетки, установленной на электровозе.



«Одна из них придавила рабочего, который в результате телесных повреждений скончался», — сказано в сообщении ведомства.

