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    Метростроевца в Петербурге насмерть придавило вагонеткой сошедшего с рельсов состава

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    В Кировском районе Петербурга погиб рабочий 1992 года рождения из-за схода с рельсов железнодорожного состава. Об этом стало известно «Фонтанке», в понедельник, 10 июня.

    По данным нашего издания, трагедия произошла в тоннеле рядом с метро «Автово». Рабочего придавило одной из вагонеток из-за схода с рельсов ж/д состава. Причина произошедшего еще не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

    Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

    В АО «Метрострой Северной Столицы» «Фонтанке» подтвердили, что на шахте в Кировском районе погиб проходчик. Обстоятельства смерти еще выясняются. Компания обещает оказать всестороннее содействие в выяснении причин произошедшего.

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