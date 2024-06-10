Метростроевца в Петербурге насмерть придавило вагонеткой сошедшего с рельсов состава

В Кировском районе Петербурга погиб рабочий 1992 года рождения из-за схода с рельсов железнодорожного состава. Об этом стало известно «Фонтанке», в понедельник, 10 июня.



По данным нашего издания, трагедия произошла в тоннеле рядом с метро «Автово». Рабочего придавило одной из вагонеток из-за схода с рельсов ж/д состава. Причина произошедшего еще не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).



Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

