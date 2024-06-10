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    «Я тоже увлекался джазом»: Беглов на юбилейном вечере Голощекина станцевал буги-вуги (видео)

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    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня посетил юбилейный вечер народного артиста России, основателя и художественного руководителя Филармонии джазовой музыки, Давида Голощекина, приуроченный к его 80-летию.

    Поднявшись на сцену, губернатор поздравил юбиляра и рассказал, что сам увлекался джазом.

    «Меня тоже били по рукам», сказал Александр Беглов, вспоминая о своем обучении в музыкальной школе. «Ну, потом так побили по рукам, что я стал губернатором, а вы — великим...» (и развел руками перед аудиторией, намекая на то, что всем и так понятно, кем именно стал Давид Семенович).

    «Фонтанка.ру»

    «Человек, который сделал сам себя вопреки всему», охарактеризовал основателя джазовой Филармонии губернатор. «Все было против него: даже мама говорила ему: «Не занимайся джазом, иначе в ресторане завершишь свою карьеру».

    «У меня будет маленькая просьба», продолжил Александр Беглов. «Исполнить одно произведение ваше на рояле — за которое вас очень ругали. А мы очень сильно любили и думали — какой смелый человек! Буги-вуги!».

    Маэстро выполнил просьбу градоначальника, а сам Александр Беглов исполнил под музыку короткий танец.

    После исполнения композиции губернатор напомнил, что исполнение такой музыки было «приговором» в 70-е годы.

    «Но тем не менее железная воля позволила вам сделать Филармонию», резюмировал он, обращаясь к юбиляру.

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    Александр БегловДавид ГолощекинФилармонияДжаз
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