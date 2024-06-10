В Петербурге появится День Мариуполя

В Петербурге может появиться новая памятная дата — День Мариуполя. Ее предлагают отмечать осенью. Об этой инициативе 10 июня в своем телеграм-канале сообщил спикер Заксобрания Александр Бельский.
«Вместе с депутатами предлагаем установить в городе новую памятную дату — "День Мариуполя — побратима Санкт-Петербурга" — и отмечать ее в третье воскресенье сентября. Нашему побратимству уже почти два года, и за это время отношения переросли в по-настоящему братские», — написал председатель петербургского парламента.
Осенью 2023 года глава Заксобрания рассказывал, что бывает в Мариуполе, но не раскрыл, насколько часто.
Чтобы день Мариуполя стал официальной датой, необходимо внести изменения в региональный закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге.
Соглашение об установлении побратимства два города подписали в 2022 году. Это подразумевало и помощь Петербурга в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Осенью в Смольном не стали называть сумму, которую Петербург планировал потратить на Мариуполь в 2023 году.