В Смольном не стали называть сумму, сколько Петербург потратит на Мариуполь

В Смольном не стали называть сумму, которую Петербург планирует потратить на восстановление Мариуполя в 2023 году. «Финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников 20 сентября рассказал журналистам, что не уполномочен раскрывать эти данные.

«Мы тоже эту цифру не произносим вслух <...> Не произносим по одной простой причине. Не потому что мы что-то здесь скрываем, а потому что эти средства... они выделялись закрытыми постановлениями. Поэтому, с нашей точки зрения, просто некорректно, неправильно озвучивать то, что мы не должны озвучивать», — ответил чиновник.