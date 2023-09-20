В Смольном не стали называть сумму, сколько Петербург потратит на Мариуполь

В Смольном не стали называть сумму, которую Петербург планирует потратить на восстановление Мариуполя в 2023 году. «Финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников 20 сентября рассказал журналистам, что не уполномочен раскрывать эти данные.
«Мы тоже эту цифру не произносим вслух <...> Не произносим по одной простой причине. Не потому что мы что-то здесь скрываем, а потому что эти средства... они выделялись закрытыми постановлениями. Поэтому, с нашей точки зрения, просто некорректно, неправильно озвучивать то, что мы не должны озвучивать», — ответил чиновник.
«Ну просто, что называется, я не уполномочен», — подчеркнул Корабельников.
Он добавил, что сейчас в бюджете такой строки нет. «То есть это тот вопрос, который решается уже в течение исполнения бюджета, принимаются оперативным штабом соответствующие решения. И под это выделяется финансирование. Сейчас никаких решений нет», — сказал вице-губернатор.