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    В Смольном не стали называть сумму, сколько Петербург потратит на Мариуполь

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    В Смольном не стали называть сумму, которую Петербург планирует потратить на восстановление Мариуполя в 2023 году. «Финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников 20 сентября рассказал журналистам, что не уполномочен раскрывать эти данные.

    «Мы тоже эту цифру не произносим вслух <...> Не произносим по одной простой причине. Не потому что мы что-то здесь скрываем, а потому что эти средства... они выделялись закрытыми постановлениями. Поэтому, с нашей точки зрения, просто некорректно, неправильно озвучивать то, что мы не должны озвучивать», — ответил чиновник.

    «Ну просто, что называется, я не уполномочен», — подчеркнул Корабельников.

    Он добавил, что сейчас в бюджете такой строки нет. «То есть это тот вопрос, который решается уже в течение исполнения бюджета, принимаются оперативным штабом соответствующие решения. И под это выделяется финансирование. Сейчас никаких решений нет», — сказал вице-губернатор.

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