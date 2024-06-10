Финский МИД запросил у России разъяснения по ситуации с военным самолетом

Внешнеполитическое ведомство Финляндии обратилось в посольство России в Хельсинки и запросило разъяснения из-за российского военного самолета, который подозревают в нарушении финского воздушного пространства. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает МИД Финляндии в соцсети Х.com.



«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — сказано в заявлении ведомства.



Предполагаемое нарушение воздушного пространства Финляндии, как утверждает военное ведомство страны, произошло недавно.

