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    Финский МИД запросил у России разъяснения по ситуации с военным самолетом

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    Внешнеполитическое ведомство Финляндии обратилось в посольство России в Хельсинки и запросило разъяснения из-за российского военного самолета, который подозревают в нарушении финского воздушного пространства. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает МИД Финляндии в соцсети Х.com.

    «МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — сказано в заявлении ведомства.

    Предполагаемое нарушение воздушного пространства Финляндии, как утверждает военное ведомство страны, произошло недавно.

    Финское минобороны сообщает, что военный самолет РФ находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут — он прошел на 2,5 километра на территорию страны.

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