Минобороны Финляндии: российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны

Российский военный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства восточной части Финского залива. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает финское Минобороны.



Как утверждает ведомство, самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, он прошел на 2,5 километра на финскую территорию.



«Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно», — сказал министр обороны страны Антти Хакканен.



Минобороны Финляндии добавило, что предыдущее нарушение территории со стороны российской авиации произошло в августе 2022 года, тогда два российских истребителя, говорится в сообщении ведомства, оказались в воздушном пространстве страны в Финском заливе.

