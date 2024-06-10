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    Минобороны Финляндии: российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны

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    Российский военный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства восточной части Финского залива. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает финское Минобороны.

    Как утверждает ведомство, самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, он прошел на 2,5 километра на финскую территорию.

    «Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно», — сказал министр обороны страны Антти Хакканен.

    Минобороны Финляндии добавило, что предыдущее нарушение территории со стороны российской авиации произошло в августе 2022 года, тогда два российских истребителя, говорится в сообщении ведомства, оказались в воздушном пространстве страны в Финском заливе.

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