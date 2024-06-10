Торопитесь присоединиться! За 10 дней на Фонтанку SUP зарегистрировалось больше 3 тысяч человек

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Регистрация на международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP открылась всего 10 дней назад, а в нем уже собираются принять участие более 3 тысяч человек. Все они 3 августа выйдут на досках на реки и каналы Петербурга, которые на день превратятся в трассу для красочного карнавала.



Регистрация на карнавальное шествие девятого фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP, как всегда, бесплатная, но обязательная. Пройдя ее по этой ссылке, вы получите QR-код, который затем сможете обменять на стартовый номер.



Сап-маршрут длиной в 7,5 километров начнется у Инженерного замка, пройдет через Мойку, Фонтанку, Крюков канал и канал Грибоедова. Преодолев на пути 25 мостов, мы финишируем у Итальянского моста. Подробнее о трассе мы рассказывали здесь.



Как всегда, на карнавале вас ждет множество конкурсов. Мы выберем «Мисс SUP-2024», заслуженные награды получат участники с самыми лучшими костюмами, не оставим без внимания и самую красивую доску. Подробнее обо всех номинациях читайте тут.



В этот же день любители и опытные райдеры будут бороться за кубки, медали и призы. Продолжается и регистрация на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP — участники первыми пройдут по тому же маршруту, состязаясь в скорости. Количество слотов ограничено! Чем раньше вы зарегистрируетесь, тем дешевле приобретете место. Следующее повышение цены запланировано на 1 июля.

