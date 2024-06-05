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    Фонтанка SUP

    Как стать королевой сапсерфинга? Инструкция к конкурсу «Miss SUP-2024»

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    1 комментарий
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, на который сейчас идет регистрация, снова выберут «Miss SUP». Рассказываем, как принять участие в самом жарком конкурсе карнавала.

    Что нужно сделать участнице

    • Девушки, которые хотят участвовать в конкурсе, должны зарегистрироваться на карнавал Фонтанка SUP или на гонку Фонтанка CUP.
    • До 18:00 12 июля им нужно прислать свою горизонтальную фотографию с SUP-доской в личные сообщения группы фестиваля во «ВКонтакте». В теме сообщения укажите: MISS SUP-2024, а в тексте — полные ФИО, дату рождения, мобильный телефон и e-mail. Участвовать могут только девушки старше 18 лет.

    Как пройдет конкурс

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    Полуфинал

    15 июля фотографии участниц будут опубликованы на сайте портала «Фонтанка.ру» и начнется открытое голосование. Оно будет проходить до 18:00 26 июля. 10 участниц, набравших больше всего голосов, пройдут на следующий этап конкурса — их имена мы назовем 29 июля.

    Финал. Дефиле

    Заключительный этап конкурса «Мисс SUP — 2024» состоится в день фестиваля, 3 августа. После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, 10 финалисток позовут на дефиле: они выйдут на главную сцену и ответят на вопросы ведущего.

    Всех участниц финала ждут призы от организатора и партнеров фестиваля. Но самый особенный (пока не скажем какой, чтобы сохранить интригу) достанется обладательнице титула «Мисс SUP — 2024». Ее выберет жюри.

    О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Cashmare05 Июн 2024 в 15:32
    а Венера будет? досрочно голосую )
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