Как стать королевой сапсерфинга? Инструкция к конкурсу «Miss SUP-2024»

На девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, на который сейчас идет регистрация , снова выберут «Miss SUP». Рассказываем, как принять участие в самом жарком конкурсе карнавала.

Как пройдет конкурс

15 июля фотографии участниц будут опубликованы на сайте портала «Фонтанка.ру» и начнется открытое голосование. Оно будет проходить до 18:00 26 июля. 10 участниц, набравших больше всего голосов, пройдут на следующий этап конкурса — их имена мы назовем 29 июля.

Заключительный этап конкурса «Мисс SUP — 2024» состоится в день фестиваля, 3 августа. После окончания заплыва, в котором конкурсантки обязательно должны принять участие, 10 финалисток позовут на дефиле: они выйдут на главную сцену и ответят на вопросы ведущего.

Всех участниц финала ждут призы от организатора и партнеров фестиваля. Но самый особенный (пока не скажем какой, чтобы сохранить интригу) достанется обладательнице титула «Мисс SUP — 2024». Ее выберет жюри.



О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.

