В Петербурге девушка скончалась после татуажа на дому

В понедельник утром в Мариинской больнице скончалась 24-летняя петербурженка, которая 3 июня попала к врачам в состоянии клинической смерти после татуажа в квартире на Владимирском проспекте. Об этом 10 июня стало известно «Фонтанке».

Ранее «Фонтанка» писала, что петербурженка потеряла сознание во время сеанса тату. По предварительным данным, когда скорая приехала к девушке, она уже около получаса была в состоянии клинической смерти. Ее доставили в реанимацию Мариинской больницы.

Врачи предположили, что к отравлению привела инъекция, возможно с обезболивающим эффектом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В связи со смертью клиентки дело должны переквалифицировать на другую часть статьи. Личность мастера установлена, он находится под подпиской о невыезде.