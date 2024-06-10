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    В Петербурге девушка скончалась после татуажа на дому

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    В понедельник утром в Мариинской больнице скончалась 24-летняя петербурженка, которая 3 июня попала к врачам в состоянии клинической смерти после татуажа в квартире на Владимирском проспекте. Об этом 10 июня стало известно «Фонтанке».

    Ранее «Фонтанка» писала, что петербурженка потеряла сознание во время сеанса тату. По предварительным данным, когда скорая приехала к девушке, она уже около получаса была в состоянии клинической смерти. Ее доставили в реанимацию Мариинской больницы.

    Врачи предположили, что к отравлению привела инъекция, возможно с обезболивающим эффектом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В связи со смертью клиентки дело должны переквалифицировать на другую часть статьи. Личность мастера установлена, он находится под подпиской о невыезде.

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