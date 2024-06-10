В Дагестане десятки людей отравились питьевой водой, в числе пострадавших — дети. Возбуждено уголовное дело

В Буйнакске 10 июня произошло массовое отравление местных жителей, употреблявших питьевую воду, которая поступала в дома по водопроводным трубам. К вечеру число пострадавших, по данным Минздрава Дагестана, достигло 84 человек.



«В инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ совместно с инфекционистами и эпидемиологами Республиканского центра инфекционных болезней развёрнуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных», — сообщает ведомство.

Всем обратившимся в больницу был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».