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    В Дагестане десятки людей отравились питьевой водой, в числе пострадавших — дети. Возбуждено уголовное дело

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    В Буйнакске 10 июня произошло массовое отравление местных жителей, употреблявших питьевую воду, которая поступала в дома по водопроводным трубам. К вечеру число пострадавших, по данным Минздрава Дагестана, достигло 84 человек.

    «В инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ совместно с инфекционистами и эпидемиологами Республиканского центра инфекционных болезней развёрнуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных», — сообщает ведомство.

    Всем обратившимся в больницу был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».

    По данным прокуратуры, объявившей о начале проверки, в Буйнакске были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции и несовершеннолетние. По итогам проверки, при выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического и иного законодательства, будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело против МУП «Буйнакскводоканал» по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). В организации прошли обыски, следователи осмотрели лабораторию и изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела об отравлении людей.

    Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

    В Буйнакске в связи с массовым отравлением был создан оперативный штаб, куда вошли городские службы, Роспотребнадзор, Минздрав, Минстрой, МЧС. Все детские учреждения были переведены на карантин; Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. Глава региона провел экстренное совещание.

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    БуйнакскводоканалОтравлениеДагестанАлександр Бастрыкин
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