Польский премьер прокомментировал возможное участие «внешних сил» во взрыве на оружейном заводе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти не подозревают участия «внешних сил» во взрыве на оружейном заводе в польском городе Скаржиско-Каменна. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости.



Помимо этого, на официальном сайте завода Mesko сообщается, что для расследования этого происшествия создана специальная комиссия.



«Комиссия также была создана на уровне Польской группы вооружений, целью которой является расследование обстоятельств инцидента, включая анализ обстоятельств, которые привели к этому, и проверку действующих в настоящее время процедур», — уточняется в официальном пресс-релизе.



При взрыве на складе завода погиб один из сотрудников. Второй сейчас в больнице. Еще один человек, находящийся в помещении, смог выйти из него самостоятельно.



Семье погибшего оказывается психологическая помощь. Такую же помощь получают и родственники пострадавшего.

