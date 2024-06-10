    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    755мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.76eur96.69

    Польский премьер прокомментировал возможное участие «внешних сил» во взрыве на оружейном заводе

    2593
    1 комментарий

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти не подозревают участия «внешних сил» во взрыве на оружейном заводе в польском городе Скаржиско-Каменна. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости.

    Помимо этого, на официальном сайте завода Mesko сообщается, что для расследования этого происшествия создана специальная комиссия.

    «Комиссия также была создана на уровне Польской группы вооружений, целью которой является расследование обстоятельств инцидента, включая анализ обстоятельств, которые привели к этому, и проверку действующих в настоящее время процедур», — уточняется в официальном пресс-релизе.

    При взрыве на складе завода погиб один из сотрудников. Второй сейчас в больнице. Еще один человек, находящийся в помещении, смог выйти из него самостоятельно.

    Семье погибшего оказывается психологическая помощь. Такую же помощь получают и родственники пострадавшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзрывПольшаЗаводДональд Туск
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close