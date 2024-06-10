Глава МИД Китая Ван И выступил за созыв «настоящей мирной» конференции по Украине

Китай призвал провести настоящую мирную конференцию по конфликту на Украине, которую признает и Москва, и Киев. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на заседании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде, передает в понедельник, 10 июня, РИА Новости.

«Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции», — сказал он.



Глава китайской дипломатии отметил, что настоящую мирную конференцию должны признать Россия и Украина, все стороны должны находиться в равноправном положении и честно обсуждать все мирные планы.

